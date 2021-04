Vlahovic non si ferma più. L'attaccante serbo, ventuno anni compiuti da poco, con la rete in casa del Genoa ha raggiunto quota tredici centri stagionali.superando Kulusevski che nella scorsa stagione si era fermato a quota dieci gol. Dusan sta diventando un punto fermo della Fiorentina, dimostra di essere un grande talento partita dopo partita.La Fiorentina ha puntato forte su Vlahovic in estate, affidandogli le chiavi dell'attacco e la maglia numero 9. E ora Commisso, grande estimatore dell'ex Partizan, sta cercando di trovare un accordo con il suo agente per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.- La Fiorentina non è ancora entrata nell'ordine delle idee di cedere il suo gioiello ma questa posizione potrebbe cambiare se dovesse arrivare un'offerta davvero indecente. La base di partenza è di 40 milioni ma la valutazione è destinata a lievitare da qui al termine della stagione.La Roma ci aveva provato già la scorsa estate senza successo ed è ancora in corsa, pronta a inserire contropartite gradite alla Fiorentina. Ma attenzione all'Atletico Madrid, il 'Cholo' S