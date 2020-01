Il Napoli è appeso al match contro la Lazio. La squadra di Inzaghi sarà l'ago della bilancia del futuro di Gattuso e dei suoi. Tutto dipende dalla Lazio: se la partita di Coppa Italia dovesse andare male, il Napoli allora sì, prenderebbe seriamente in considerazione l'idea di un lungo ritiro. E non a Castel Volturno.



