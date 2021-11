Non c'è (e non ci sarà nella giornata di domani) soltanto la presentazione della eSerieA e gli stand degli ACMilanQlash o il torneo dell'Inter esports alla Milan Games Week & Cartoomics. All'interno dei padiglioni di Rho Fiera è stata allestita anche un'enorme area dedicata esclusivamente ai cosplayer, ai loro trucchi, costumi, allestimenti, con camerini, spettacoli, attività di ogni genere e anche diversi contest.



Tantissimi quelli già mostrati in questi giorni anche da bellissime cosplayer come Himorta, che sarà anche la madrina della presentazione della eSerie A, ma anche volti noti come Giorgia Vecchini, Milena Vigo o semplici vip ed influencer con i loro travestimenti come Riae_, Ggoldiva, Kafkanya, Alessandra Gilioli, Beatrice Lorenzi ed Elisa Carosi.



Ecco alcuni dei travestimenti più riusciti apparsi in questi primi due giorni in fiera.