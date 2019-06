Il ragno Mendes tesse la sua tela, il mercato della Lazio passa tutto per il potentissimo procuratore portoghese. Sta portando al Benfica i suoi protetti in coppia, Pedro Neto e Bruno Jordao, per 25 milioni, sta cedendo Wallace al Flamengo in prestito con diritto di riscatto. La Lazio non crede di poter rientrare degli 8 milioni spesi, lo cederà per fare spazio ad un altro difensore. Un altro assistito di Mendes?



MERCATO LAZIO - Come riporta il Messaggero, ora tutti si chiedono chi piazzerà al centro della difesa della Lazio. Jemerson è in uscita dal Monaco, Viana dal Braga aspetta solo una telefonata. Ma il grande affare fiutato da Mendes è Milinkovic: ha provato a soffiarlo a Kezman, il suo agente, che non l'ha presa benissimo. Anche perché, sui 100 milioni chiesti da Lotito, la commissione potrebbe essere monstre...