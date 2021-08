. Nei giorni in cui ilsta sotto la tenda d'ossigeno, ma viene tenuto in vita per far credere che sia ancora un'entità in salute,. Le distinte versioni del regolamento sul Fair Play Finanziario (FFP) stilate dall'Uefa a partire dal 2012 con un'acribia degna di miglior causa comunicano questa sensazione. E la sensazione è che quest'architettura nascesse fragile, con gli anni contati e la certezza che al primo caso in cui servisse dimostrare peso politico e non soltanto di applicare le regole, le crepe sarebbero venute in bella mostra.Sicché adesso, mostrata con un colpo di testa vibrato sotto gli occhi di un avversario che si affanna a contrastarlo. In quella foto Lukaku indossa la maglia del Manchester United. E la traiettoria di carriera segnata dall'attaccante belga, rispetto al momento immortalato in quella foto, èCertamente non in linea con quella tracciata nei giorni in cui Michel Platini e il suo fido segretario generale Gianni Infantino pensavano di rinchiudere gli animal spirits del turbo-capitalismo calcistico.– Fa un effetto straniante rileggere oggi le 116 pagine di quel documento. Specie dopo essere venuti a conoscenza delle anticipazioni offerte dal quotidiano londinese Times a proposito dell'introduzione del salary cap e di una luxury tax da imporre ai club che lo violassero , ciò che nel disegno dell'Uefa determinerebbe un effetto equilibratore. Si tratta di un'indiscrezione che per il momento non viene confermata né smentita, ma cheGiunto a questo esito perché incapace di dare sostanza a principi sacrosanti, come quello di impedire che i club più forti tecnicamente lo diventino sempre di più grazie alla propria capacità di spendere in deficit e poi ripianare con iniezioni di capitale a fondo perduto da parte degli azionisti di riferimento.Concetto che introduce un altro criterio di fairness ma risulta alquanto sfuggente.– Ma quanto deve essere “fair” il “fair value”? Risposta insoluta, tanto più che ci si trova innanzi a un concetto molto difficile da rendere oggettivo anche al di fuori dell'economia politica del calcio.Lì si legge che il fair value è “il corrispettivo al quale un attivo potrebbe essere scambiato, o una passività potrebbe essere estinta, tra parti consapevoli e disponibili a concludere una transazione a condizioni di mercato. Una transazione viene considerata non a condizioni di mercato se stipulata a condizioni particolarmente favorevoli per una parte, condizioni non raggiungibili se non fosse stata coinvolta una parte correlata”. Si tratta diE da lì vengono aperte le porte del suq,Lo abbiamo appreso da casi come quelli che in passato hanno riguardato il Paris Saint Germain e il Manchester City. Casi che adesso si apprestano a appartenere alla storia. Ma che meritano di essere passati in rassegna nei prossimi giorni, per mostrare dove si sia inceppato il meccanismo di passaggio dal piano dei principi alla realtà concreta.(1. continua)@pippoevai