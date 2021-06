Oggi si giocano altre tre partite agli Europei. Ecco le probabili formazioni e dove vederle in tv.



GRUPPO C

Ucraina-Macedonia (ore 15 a Bucarest in diretta tv su Sky)

UCRAINA (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko. CT: Shevchenko.

MACEDONIA (4-3-1-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Nikolov, Ademi, Bardhi; Elmas; Trajkovski, Pandev. CT: Angelovski.

Arbitro: Rapallini (Argentina), assistenti Belatti e Bonfa, Vincic quarto uomo; Hernandez al Var.



GRUPPO B

Danimarca-Belgio (ore 18 a Copenaghen in diretta tv su Sky)

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Jensen, Delaney; Poulsen, Wind, Braithwaite. CT: Hjulmand.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco. CT: Martinez.

Arbitro: Kuipers (Olanda), assistenti Van Roekel e Zeinstra, Ekberg quarto uomo; Van Boekel, Blom, Pages e Letexier al Var.



GRUPPO C

Olanda-Austria (ore 21 ad Amsterdam in diretta tv su Rai 1 e Sky)

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Ligt, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Timber; Weghorst, Depay. CT: De Boer.

AUSTRIA (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Grillitsch, Schlager; Lazaro, Alaba, Sabitzer; Kalajdzic. CT: Foda.

Arbitro: Grinfeeld (Israele), assistenti Hassan e Yarkoni, Massa quarto uomo; Gil, Valeri, Betts e Attwell al Var.