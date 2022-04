Ora è ufficiale, la Premier League Ucraina non ripartirà. La lega calcio ucraina ha comunicato le decisioni prese durante l'ultima Assemblea Generale, tra cui la sospensione definitiva del campionato: "Tutte le squadre di calcio della Premier League ucraina hanno sostenuto la proposta di interrompere la stagione 2021/22, poiché il campionato non può essere portato a termine a causa dell'estensione dello status di legge marziale nel Paese. La classifica al 24 febbraio 2022 sarà la classifica finale della stagione 2021/22 ma non verrà assegnato il titolo". Lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, dunque, chiude primo con due punti di vantaggio sulla Dinamo Kiev, ma non si aggiudica il titolo nazionale.