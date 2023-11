Dentro o fuori. L'Italia si gioca il pass per Euro 2024 contro l'Ucraina, avversaria questa sera alla BayArena di Leverkusen. Dopo il successo contro la Macedonia del Nord, venerdì a Roma, alla squadra di Spalletti basta un punto per qualificarsi per l'Europeo, in programma a giugno in Germania. Nei nove precedenti gli Azzurri hanno vinto 7 volte, due i pareggi, nella sfida di andata al Meazza di Milano hanno trionfato 2-1 con doppietta di Frattesi. Prima del fischio d'inizio, Italia e Ucraina sono al secondo posto del gruppo C con 13 punti, con gli Azzurri avanti per lo scontro diretto vinto a metà settembre.



FORMAZIONI UFFICIALI



Ucraina (4-2-3-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Svatkov, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk.



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Barella Jorginho, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Chiesa.