Anche oggi Calciomercato.com segue in diretta i principali avvenimenti riguardanti la guerra in corso in Ucraina."La Russia ha la capacità per un'operazione in Ucraina, non c'è alcuna richiesta di aiuto ad altri Paesi". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla Ria Novosti.- Ucraina e Russia restano ferme sulle "loro specifiche posizioni. La comunicazione continua ad essere difficile. La ragione del disaccordo è che ci sono sistemi politici troppo diversi", ma la trattativa "va avanti". Lo comunica su Telegram e su Twitter il consigliere dell'ufficio presidenziale ucraino Mikhail Podolyak.- Nuovamente danneggiata la linea elettrica della centrale di Chernobyl, lo riferisce in una nota la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale ucraina: "La linea che alimenta la centrale nucleare di Chernobyl e la città di Slavutych è stata nuovamente danneggiata dagli occupanti dopo che l'equipaggio di riparazione di Ukrenergo l'aveva riparata".Il ministero delle finanze russo ha detto di aver approvato una procedura temporanea per il rimborso del debito in valuta estera, ma ha avvertito che i pagamenti saranno effettuati in rubli se le sanzioni impediranno alle banche di onorare i debiti nella valuta di emissione. Lo riferisce The Indipendent.- Ci sarebbero progressi nei colloqui di pac tra Mosca e Kiev. Lo sottolinea Ihor Zhovkva, vice capo dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky, al canale della BBC Radio 4: "Invece di darci un ultimatum o linee rosse o chiedere all'Ucraina di arrendersi, ora sembrano avviare negoziati costruttivi".- Sarebbero novanta i bambini uccisi e oltre cento quelli feriti dall'inizio dell'invasione in Ucraina: lo afferma l'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina, come riporta il Guardian.- Mykhailo Podolyak, capo negoziatore e consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadisce su Twitter le posizioni dell'Ucraina: "Le nostre posizioni non sono cambiate: pace, cessate il fuoco immediato, ritiro di tutte le truppe russe, e solo allora potremo parlare dei nostri rapporti di vicinato e delle nostre differenze politiche".- Sono più di 40mila i miliziani siriani arruolati finora dalla Russia in Siria, secondo quanto riferito dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani che si avvale da anni sul terreno di una fitta rete di fonti locali.- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è atteso oggi nella capitale turca, Ankara, per incontrare il presidente Recep Tayyip Erdogan e parlare della situazione in Ucraina.- Non sarebbe stato colpito l'aeroporto Antonov dai bombardamenti russi, bensì un centro di produzione di aeromobili Antonov che si trova nei pressi dell'aeroporto Sviatoshyn: lo riferisce la BBC citando fonti dell'amministrazione comunale di Kiev.- Come riferisce The Kyiv Independent, le delegazioni ucraina e russa hanno ripreso i negoziati in videoconferenza.- L'aeroporto Antonov, nel nord di Kiev, è stato colpito dai bombardamenti russi. Lo riferisce la Bbc citando le autorità cittadine.- Il ministro delle Finanze russo, riferisce l'agenzia Tass, accusa i Paesi occidentali di voler orchestrare il "default artificiale" della Russia: "Le dichiarazioni secondo cui la Russia non può far fronte ai propri obblighi di debito pubblico non corrispondono alla realtà".- Almeno due persone sarebbero morte nel quartiere di Obolon, a Kiev, dove un edificio residenziale di nove piani è stato colpito dai bombardamenti: lo riporta The Kyiv Independent.- La Crimea e il Donbas sono ora collegati da un corridoio terrestre attraverso il territorio dell'Ucraina. L'autostrada dalla Crimea a Mariupol è stata presa sotto controllo". Lo afferma il vicepremier di Crimea, Georgy Muradov, a RIA Novosti.- Secondo la CNN, la Russia ha chiesto alla Cina di fornire attrezzature militari e droni, ma l'ambasciatore cinese a Washington, Liu Pengyu, precisa "di non averne mai sentito parlare", riporta il Financial Times. "La Cina è profondamente preoccupata e addolorata per la situazione in Ucraina. Speriamo con sincerità che la situazione si allenti e la pace torni presto". La priorità della Cina è di "impedire che la situazione di tensione in Ucraina possa sfuggire dal controllo. E' una situazione davvero sconcertante".- Il presidente francese Emmanuel Macron, riferisce l'Eliseo, ha parlato con il presidente statunitense Joe Biden e quello ucraino Volodymyr Zelensky: Marcon e Biden si sono detti d'accordo sul rafforzamento delle sanzioni alla Russia e hanno ribadito l'appoggio all'Ucraina.