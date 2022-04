Il difensore bianconero Rodrigo Becao ha commentato così ai microfoni di Udinese TV la vittoria per 2-1 contro il Venezia:



"Siamo sempre stati forti nelle difficoltà, abbiamo avuto un paio di occasioni in cui non è andata come volevamo, ma nel calcio ci sta, a volte si vince e a volte si perde. So che i miei compagni sono forti e continuiamo così, andiamo avanti sempre uniti. Il gol? Sono più contento per la squadra, per la partita che abbiamo fatto. Lo meritavamo, sono contento per i miei compagni che hanno lottato fino alla fine per portare i tre punti a casa".