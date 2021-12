Beto, attaccante dell'Udinese oggi a segno nell'1-1 contro il Milan, parla ai microfoni di Dazn: "Oggi avevamo voglia di vincere, Ibra ha pareggiato all'ultimo minuto ma dobbiamo fare di più. Anche io posso fare di più, ho sbagliato anche un gol e sono sempre pronto a migliorare. Come ho detto dopo la partita con la Lazio sono un attaccante completo ma che deve migliorare in moltissime cose. Io non so quanti gol posso fare, voglio continuare a lavorare. Il mio idolo è Samuel Eto'o, ma io sono diverso da lui. Oggi è stata una partita speciale, perché è speciale giocare contro un mito come Ibrahimovic. Quando mi sono svegliato questa mattina mi sono detto: 'Wow, oggi gioco contro Zlatan'".