Udinese, Cannavaro: 'Pareggio dal sapore diverso. Napoli dietro solo all'Inter'

Punto prezioso quello che l'riesce a conquistare in extremis contro ilnel posticipo della 35esima giornata di Serie A,firma l'1-1 al 92' ed è un gol pesante per la lotta salvezza.Al termine della partita, il tecnico dei friulaniè intervenuto a DAZN: "Al di là dell'aspetto tattico, mi è piaciuto l'atteggiamento. Il Napoli è venuto qui a fare la partita, per vincere e questo pareggio ha un sapore diverso, contro una grandissima squadra che è dietro solo all'Inter. Ci deve servire per le prossime partite, sappiamo che è dura ma non impossibile".

- "Sapete quanto è forte il Napoli, quanto è difficile giocarci contro per occupazione degli spazi e non solo. Mi sono piaciuti i ragazzi perché abbiamo attaccato, abbiamo finalizzato le occasioni che abbiamo creato. Nel secondo tempo avevo avvisato che i primi 15 minuti sarebbero stati importanti, che bisognava spingere la squadra dietro. Poi Osimhen fa gol, ma sai che sono grandi campioni e bisogna essere concentratissimi. Siamo consapevoli che la situazione non è facile, stiamo cercando di togliere un po' di paura. Fino alla Roma si perdevano queste partite, stiamo cercando di recuperare. La squadra è viva, si è visto a Bologna".

- "Sapete quello che lascia un pareggio del genere. Sicuramente col lavoro che stanno facendo in questi giorni i ragazzi è tanta roba. Dobbiamo ripartire da questo, sapendo che andiamo su due campi difficili come Lecce e Frosinone. Il destino è nelle nostre mani, se le risposte sono queste allora siamo vivi. Abbiamo affrontato tre squadre forti, il controllo della partita l'hanno avuto gli altri ma contro le altre bisogna sfruttare le nostre armi. Oggi mancavano tre giocatori rispetto al Bologna e li stiamo recuperando per queste tre partite finali".

- "Al di là di Osimhen l'errore è stato a destra. Avevo spiegato ai due difensori di mettere in mezzo Osimhen e cercare di limitarlo perché quando va in terzo tempo è devastante. E' passato in mezzo. Politano non deve mai crossare. Sono cose che bisogna migliorare".