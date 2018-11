Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese, parla a Il Romanista in vista della sfida contro la Roma: “Se la Roma ci ha chiesto qualcuno? No, non ci sono arrivate richieste. Velazquez? Ha fallito solo nei risultati. La squadra giocava bene ma ci siamo ritrovati al quartultimo posto. La scelta della società non era sbagliata: Velazquez ha carattere, personalità, fame di vittoria e una buona idea di gioco. Purtroppo il calcio è questo: quando i risultati non arrivano non si possono cambiare venti giocatori e paga il tecnico”.