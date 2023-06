L'Udinese ha messo le mani su Lorenzo Lucca. L'attaccante classe 2000, tornato in Italia dopo l'esperienza in Olanda all'Ajax nell'ultima stagione, arriverebbe in prestito oneroso dal Pisa, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più bonus.



L'INGAGGIO - in queste ore si sta trattando con il giocatore per quanto riguarda l'ingaggio. Per Lucca sarebbe la prima volta in Serie A dopo aver indossato le maglie di Pisa (B) e Palermo (C e D).