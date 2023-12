Il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna:



"Zemura è ancora fuori, non siamo ancora riusciti a recuperarlo, così come ha preso una botta forte Pafundi e non sarà a disposizione".



SILVESTRI - "Ho la fortuna di avere un portiere forte, che è la storia dell'Udinese, ma ho anche due portieri bravi dietro di lui, domani giocherà Okoye. Non reputo il portiere l'unico colpevole, ma devo fare scelte tecniche".



SAMARDZIC - "E' cresciuto, mi è arrivato all'orecchio che qualcuno ha detto che non ho un buon rapporto con lui, non so da dove sia nata la cosa, io semplicemente voglio il massimo da tutti e chi sta meglio gioca, le scelte le faccio io".



ZARRAGA - "La competizione alza il livello, nel caso di Lazar se arriva una grande squadra che lo compra non sono io a dirgli vai o resta, decide la società, io ho un gruppo dove ci sono tanti giocatori che competono per un posto e Zarraga per esempio ha un'opportunità contro il Torino e va a fare gol".



FERREIRA - "I complimenti facciamoglieli a obiettivo raggiunto".



KRISTENSEN - "Per età è acerbo non per qualità, ha fatto uno scatto mentale importante, sa che il difensore dev'essere ruthless, spietato. Madre natura gli ha dato tutto, velocità, stazza, senso dell'anticipo, doveva semplicemente riscoprire il bello del suo ruolo, ma a me piace molto".