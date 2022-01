L'allenatore dell'Udinese Gabriele Cioffi ha preso la parola in vista del match di domani contro il Genoa: "Situazione Covid? Staff, giocatori e società sono uniti in un blocco compatto. Piangersi addosso non porta punti e siccome noi vogliamo punti abbiamo deciso di accettare la situazione e affrontare le gare a testa alta". Sul Genoa: "E’ chiaro che domani ci giocheremo tantissimo entrambe. Non abbiamo energie per pensare a quello che è il Genoa e a quello che sarà il suo allenatore. Le energie sono focalizzate su di noi, sul blocco compatto che vogliamo essere, sulla mentalità che abbiamo creato".