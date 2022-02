L'allenatore dell'Udinesesorride dopo il pareggio della sua Udinese contro il Milan: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo, faccio i complimenti alla squadra. Siamo stati quasi perfetti, altrimenti da qui non esci con i punti. Deulofeu? Ci sono state risposte che volevo da parte di tutti - ha detto a Dazn - da Pereyra e Udogie, che sono entrati e hanno cambiato la partita, a Jajalo; Gerard è un giocatore facilmente gestibile, va sempre al massimo ed è sempre preciso e puntuale.- "Come ha colpito Udogie il pallone? L'ha colpito. L'importante è che l'abbia preso e il pallone sia entrato, a rivederla così. Il ragazzo mi ha detto che l'ha presa prima con la coscia e poi con la pancia, ma credo sia difficile che un giocatore dica di aver preso il pallone di mano".- "In alcune partite si alza tra le righe e ha l'ultimo passaggio, è una cosa sulla quale stiamo lavorando.in quelle zone dove ci possono far male. Noi siamo una squadra che trova qualità e idee dopo aver fatto tutto giusto, è qualcosa che viene naturale".