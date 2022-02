Due lampi di Molina e Pussetto hanno regalato la vittoria all'Udinese di Gabriele Cioffi nella sfida di oggi contro il Torino: "Complimenti ai ragazzi, la nostra forza deve essere il gruppo - ha detto a Udinese tv - Ci crediamo molto e ci alleniamo per dimostrare che vogliamo salvarci il prima possibile. Non possiamo pensare al passato e al futuro ma dobbiamo guardare al presente: abbiamo affrontato il Torino da squadra con mentalità e volontà. Abbiamo giocatori con qualità che si devono sviluppare con l'allenamento e l'atteggiamento giusto. Quando si fanno le cose giuste e si rispetta il gruppo, il gruppo risponde. Io credo di averlo fatto e il gruppo ha risposto. Stanno giocando bene e si stanno allenando molto, vogliono raggiungere la salvezza. Si può raggiungere questo obiettivo solo in un modo: lavorando".