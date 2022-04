Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna: "E' una squadra pareggia senza prendere gol in casa del Milan, che vince uno scontro diretto in casa e, fino al 95esimo, è in vantaggio 1-0 a Torino contro la Juve. Questo la dice tutta, c'è poco da aggiungere". Il tecnico bianconero aggiunge: "Loro saranno volitivi e sull'onda dell'entusiasmo ma si troveranno di fronte una squadra più volitiva ed entusiasta ancora".