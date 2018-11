Il trequartista classe '94 dell'Udinese Rodrigo De Paul ha parlato a Radio Rivadavia, svelando un retroscena di mercato: "C'era la possibilità per me di passare alla Fiorentina, ma l'Udinese ha insistito e mi ha fatto capire quanto potessi essere importante per la squadra. Alla fine me ne sono rimasto volentieri in Friuli".