Rodrigo De Paul, numero 10 dell'Udinese, parla a Sky Sport dopo il pari contro l'Inter: "Questo punto ci dà tanto, in un altro momento potevamo rischiare di più ma non era questo. Noi lottiamo per la salvezza e dobbiamo giocare così. Credo che sia molto importante tenere la porta inviolata, specie contro questa squadra. Abbiamo affrontato una squadra che lotterà fino alla fine per lo scudetto, con gli attaccanti più forti del mondo e siamo stati attenti nelle piccole cose".