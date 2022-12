Due notizie positive ed una meno confortante per l’Udinese dopo l’amichevole contro il Lecce. Le buone notizie sono rappresentate da Becao, tornato in campo per la prima volta da ottobre, e Beto, autore del primo gol dei bianconeri. La notizia meno confortante è rappresentata da Gerard Deulofeu: lo spagnolo non è ancora rientrato in gruppo e per La Gazzetta dello Sport non è da escludere un possibile forfait contro l’Empoli il 4 gennaio. L’obiettivo, in tal caso, sarebbe recuperare in tempo per la sfida successiva contro la Juventus in programma il 7 gennaio.