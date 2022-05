Gerard Deulofeu sta disputando una grande stagione all'Udinese. Nonostante un contratto con i friulani fino al 2024, lo spagnolo non nega che di continuare a volersi migliorare: "Sono stato molto discontinuo in passato ma ora sono a un punto della mia vita in cui tutto ciò che faccio ha un senso. Ho una famiglia, una predisposizione mentale, uno spirito di sacrificio che prima non avevo. So che vorrei fare un salto, ho 28 anni e credo che gli anni migliori della mia carriera debbano ancora venire".