Il terzino destro irlandese del Derby County, Festy Ebosele si unirà all'Udinese a parametro zero in estate, in corrispondenza della scadenza del suo contratto.



Il classe 2002 ha esordito a 18 anni in FA Cup e ha collezionato 20 presenze in campionato con Wayne Rooney in questa stagione, segnando un gol.



Il Derby lo ha autorizzato ad affrontare le visite mediche con il suo futuro club.