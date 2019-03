Esonero a sorpresa per Davide Nicola. Dopo le indiscrezioni di questa mattina, ora è arrivato anche l'annuncio ufficiale: "Udinese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico Mister Davide Nicola e i suoi collaboratori. Nel ringraziarli per questi mesi di impegno e professionalità Udinese Calcio augura loro il meglio per il futuro. A breve verranno comunicate le decisioni in merito alla guida tecnica della prima squadra". L'ex tecnico del Crotone era subentrato il 13 novembre scorso a Velazquez, firmando un contratto fino al 2020. Fatali, per lui, le due sconfitte contro Juventus e Napoli. L'Udinese si trova attualmente al 16esimo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sul Bologna terzultimo.



PRONTO TUDOR - Per la sua sostituzione, l'Udinese ha deciso di richiamare Igor Tudor, ex difensore di Juventus e Siena che già lo scorso anno concluse la stagione sulla panchina friulana, dopo l'esonero di Massimo Oddo.