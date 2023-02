Al minuto 86 di Torino-Udinese, Simone Pafundi è entrato in campo al posto di Nehuen Perez. Si tratta dell'esordio stagionale per il classe 2006, che aveva debuttatone finale della scorsa stagione, ma in questa non era ancora sceso in campo con la prima squadra. La sua unica presenza coi grandi era stata in Nazionale, quando era diventato il più giovane esordiente dell'ultimo secolo.