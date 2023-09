Udinese-Fiorentina (domenica 24 settembre con inizio alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la quinta giornata di campionato in Serie A. Reduci dall'impegno europeo in Belgio contro il Genk, i viola si presentano a questa sfida con 7 punti in classifica, 4 in più dei friulani a quota 3. Si tratta di una trasferta emotivamente particolare, ricordando l'ex capitano Davide Astori, morto in ritiro proprio a Udine il 4 marzo 2018 a soli 31 anni di età.



LE ULTIME - Oltre a Yerry Mina e Castrovilli, Italiano perde Nico Gonzalez per infortunio e non può contare sullo squalificato Maxime Lopez. Sfida in famiglia tra Sottil padre e figlio. L'allenatore dell'Udinese perde per infortunio Ebosse, che si aggiunge agli altri infortunati Brenner, Deulofeu, Davis, Ehizibue, Kabasele, Masina e Semedo.



LE PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Lucca, Thauvin. All. Sottil.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Kouamé, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.