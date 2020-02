Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il Verona: "La squadra è stata propositiva, ha cercato di vincere anche quelle partite che sulla carta sembravano più difficile. Dobbiamo avere la forza di continuare a fare questo. Verosimilmente, se uno fa le cose con criterio e prova a tirare fuori il meglio, questo tipo di impegno alla fine viene premiato. Musso? È abbastanza superfluo sottolineare come Musso sia stato a lungo molto importante per questa squadra, uno degli elementi più positivi in generale. Nel girone d'andata Musso ha preso un gol non da Musso alla fine del primo tempo col Parma, la partita è cambiata da quell'episodio. La reazione a quell'errore gli ha visto fare una super prestazione a San Siro la settimana successiva. Tutti possiamo sbagliare, non ho percezione di nessun problema. Musso ha tutta la mia stima".