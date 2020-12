Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla dopo il pareggio della sua squadra sul campo dell'Udinese: "Cerchiamo sempre di ottenere il massimo e anche oggi le occasioni per portare a casa i tre punti le abbiamo avute. Secondo me abbiamo giocato meglio nel primo tempo rispetto al secondo, come solidità e idee di gioco, però il Cagliari ha trovato il vantaggio con un gol da calcio di punizione. Comunque noi poi siamo stati bravi a riprendere la partita dal punto di vista del risultato e creare un altro paio di occasioni importanti".



Su Lasagna, autore del gol del pareggio: "Io non gli chiedo di fare niente di clamoroso, a me basta che sia se stesso e io sono contentissimo. Nell'ultimo periodo ho rivisto il vero Lasagna e spero che la medicina del gol lo possa far tornare ai suoi massimi livelli - si legge su TMW -. Infine sulla punizione del gol ho fatto notare al quarto uomo che la distanza tra palla e lunetta avrebbe dovuto essere la stessa dalla barriera al dischetto del rigore ma in realtà sembrava non essere così, a questi livelli anche uno o due metri possono fare la differenza".