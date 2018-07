Un Renzi in prova all'Udinese. Non l'ex premier Matteo, ma il figlio Francesco, che da ieri si allena con la Primavera bianconera, come riporta il Messaggero Veneto. Sull'attaccante classe 2001, convocato anche nella Nazionale Under 17 dilettanti, c'è stato in passato anche l'interesse del Genoa.