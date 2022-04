Ripartire dopo il ko di Bologna. Nella 35ª giornata di Serie A, atro impegno in trasferta per l'Inter, che domenica alle 15 è ospite dell'Udinese, reduce dal poker in casa della Fiorentina, per continuare la lotta scudetto a distanza con il Milan.



LE ULTIME - Cioffi conferma Udogie a sinistra e la coppia Deulofeu-Success. Inzaghi deve fare a meno dello squalificato Calhanoglu e dell'infortunato Bastoni, dentro Vidal e D'Ambrosio verso una maglia da titolare. Handanovic verso il recupero, con Radu che può tornare in panchina.



Udinese-Inter - domenica ore 18 (diretta streaming su Dazn)



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, N. Perez; N. Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, L. Martinez.