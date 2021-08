Incolpevole sui gol. Prodigioso al 90’ quando in tuffo salva su Dybala.Cresce con l’andare dei minuti. Nei secondi 45’ prende le misure. Sul colpo di testa di Ronaldo un brivido ma il VAR annulla.L’olandese fatica più del solito. Nel primo tempo Dybala lo mette più volte in difficoltà. Più di qualche responsabilità sul raddoppio della Juve, quando si fa saltare troppo facilmente da Cuadrado.All’inizio anche lui balla, poi con coraggio cerca anche di spingersi in avanti. Buona la prima.Corre molto, sta sera però è meno lucido. Qualche errore di troppo.Conquista il rigore che riapre la partita. La sua prestazione però va ben oltre. Dà sostanza alla mediana e cerca di dettare i ritmi. Gotti non ne può fare a meno(dal 35’ s.t.sv: Ha sui piedi l’occasione per vincere la partita ma spara alto)Parecchie imprecisioni, non riesce a fare filtro davanti alla difesa.Partita generosa. Dà quantità al centrocampo bianconero. Manca però la qualità mala prestazione è sufficiente.(10’ s.t.7: Lo spagnolo entra con il piglio giusto e dà una scossa all’attacco bianconero. Con la sua velocità di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. E’ suo il gol che vale il pari)Contro la Juve non è facile, anche perché la spinta di Cuadrado nel primo tempo è costante. Lui cerca di arginare la spinta avversaria.(10’ s.t.6,5: Con il suo ingresso l’Udinese acquisisce maggiore spinta sull’out di sinistra. Costringe Cuadrado prima e Chiesa poi a rincorrerlo)Dopo un primo tempo anonimo il Tucu sale in cattedra nella ripresa. Freddo nel trasformare il rigore che riapre il match. Da mezz’ala più nel vivo del gioco.Fatica molto tra Bonucci e de Ligt. Svaria su tutto il fronte d’attacco per non dare riferimenti ma i palloni giocabili sono davvero pochi.(35’ s.t.6,5: Ingresso molto positivo. Costringe Szczesny all’errore e Deulofeu trova il pari, serve l’assist per vincerla a Jajalo che però sbaglia)Udinese davvero a due volti. Partenza da dimenticare, ripresa da sogno. Con maggiore equilibrio quest’anno può essere diverso. Gli serve però assolutamente una punta.​la combina grossa quando non trattiene il tiro di Arslan per poi travolgerlo sulla corta respinta, regala il rigore che riapre la partita. E poi la combina enorme quando perde palla su pressione di Okaka, i due gol dell'Udinese sono sostanzialmente suoi.difficile tenerlo fuori, dà tranquillità alla squadra nella doppia fase.sul primo gol dell'Udinese ci sono anche sue responsabilità, esce a vuoto su Pereyra lasciando una voragine dietro di lui.sul centro sinistra, prova solida e precisa fino a quando non mette in difficoltà Szczesny..in doppia battuta su Molina, fa il suo senza strafare.da mezzala come Allegri aveva già spiegato mesi fa, si ripropone come ai bei tempi. È lui però a perdere palla quando l'Udinese riparte e segna l'1-2, poi colpisce un palo a Silvestri battuto (45' st).un gran bel gol per cominciare, esterno basso o alto sa sempre cosa fare, la fascia destra è cosa sua (29' st: anche lui fuori a sorpresa, uno spezzone da unico uomo sulla fascia, gestisce male un paio di palloni. La cosa migliore è quel cross per Ronaldo che allo scadere avrebbe cambiato tutto) .si limita al compitino in una posizione non sua, Allegri non ci pensa due volte a togliere (anche) lui per ridisegnare la squadra ma la Juve perde qualcosa quando esce (15' st: alla Barzagli, la Juve inizia un po' a ballare e Allegri lo butta dentro passando a tre dietro, missione non compiuta): cerca fiducia, questo lavoro a elastico sembra nelle sue corde ma non si accende mai (15' st: non entra in partita come dovrebbe): è la sua Juve, non di Ronaldo o altri. Almeno per ora, almeno nelle intenzioni. Un gol immediato, un grande assist, in assoluto migliore in campo. Se poi la vittoria non arriva, lui è il meno colpevole di tutti.: tanto lavoro sporco, il palo gli nega il gol che lo avrebbe premiato e avrebbe chiuso la partita (15' st: dà consigli dalla panchina, entra e sembra propositivo. Appare però troppo leggero, fino al gol che il VAR gli toglie per un fuorigioco millimetrico. E la partita che sta giocando è forse un'altra...)All.non si cancellano problemi di mesi in un ritiro. Primo tempo da Juve, solida e concreta. Ripresa in affanno, ricorre pure alla difesa a tre, anche sfortunato per i due pali colpiti, i due gol regalati da Szczesny e la rete annullata per una questione di centimetri allo scadere. I cambi finiscono per togliere equilibrio, deve riprendere le misure pure lui.