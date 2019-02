Udinese-Fiorentina 1-1



Musso 6,5: salva il risultato su un colpo di testa a botta sicura di Pezzella, incolpevole sul gran gol di Fernandes



De Maio 6: esordio positivo per il centrale ex Bologna. Aiutato in copertura da Larsen



Ekong 6,5: praticamente perfetto, chiude la strada due volte a Chiesa, non lascia spazi a Mirallas



Nuytinck 6: copre bene tutti gli spazi, convince



Larsen 6,5: primo tempo un po’ opaco, poi si accende, spinge e trova il gol che apre il match. Bene anche in fase difensiva



Fofana 5,5: si perde nella ripresa, non riesce ad essere continuo. Incostante



Behrami 6,5: recupera un gran numero di palloni, corre molto e spende bene un fallo tattico in campo aperto nel corso del secondo tempo



Mandragora 5,5: prestazione un po’ sottotono, non riesce ad aiutare la squadra in uscita



D’Alessandro 5,5: spento rispetto alle ultime uscite, Chiesa lo mangia. Bravo a contenere Pjaca



Pussetto 6,5: spazia e si muove in tutta la trequarti offensiva, suo l’assist per il gol di Larsen



(dal 40’ s.t. Lasagna sv)



De Paul 6: porta troppo il pallone ed il pubblico rumoreggia. Esce deluso ma la sua prova è sufficiente



(dal 29’ s.t. Okaka 6: non ha molto tempo a disposizione, cerca di far salire la squadra usando il fisico)





All. Nicola 6: pari che vale oro vista la situazione molto delicata