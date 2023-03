SILVESTRI 7 - Ordinato e attento anche se poco impegnato nel primo tempo. Nel secondo invece, compie diverse parate che demoralizzano il Milan. La parata sul rigore, poi, resta.BECAO 6 - Non lascia spazi dalla sua parte e Leao è costretto a vagare per il campo. Quando il portoghese lo punta, poi, viene sempre fermato dal numero 50.BIJOL 6,5 - Molto attento su Ibra che solo su punizione e rigore riesce a rendersi pericoloso.PEREZ 6 - Succede poco dalla sua parte ma non commette errori.EHIZIBUE 7- L'assenza di Theo Hernandez gli facilita i compiti difensivi e non commette alcun errore. In attacco, si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e chiude il match.SAMARDZIC 6,5 - Grandissimo recupero palla per l'azione del primo gol. Molto propositivo nei primi minuti poi sparisce, ma il suo contributo rimane decisivo.WALACE 6,5 - Attentissimo su Diaz ma anche a chiudere le progressioni di Bennacer e Tonali. Si fa ammonire ma poco conta: altra partite di lettura sontuosa.PEREYRA 7 - Diagonale vincente che sblocca la partita, poi mette più quantità che qualità ma è quello che serviva.UDOGIE 7 - Pericolo numero uno dei bianconeri stasera. Fa molto bene le due fasi, spinge e ripiega mettendo in difficoltà Saelemaekers. In difesa è attento ed è sempre uno dei primi a ripartire in contropiede una volta recuperata palla. Il suo tiro a incrociare diventa un assist per Ehizibue. Peccato andrà a giocare solo in U21 con la Nazionale.SUCCESS 6,5 - Solito egregio lavoro di protezione palla e sponda per i compagni. Poi è cruciale nel recuperare palla su Kalulu e servire Udogie in area: azione che ha portato al terzo gol dei bianconeri.BETO 7 - Decisivo e rapace d'area. Non riesce a lavorare tanto per la squadra ma è decisivo.SOTTIL 6,5- Prepara la partita benissimo, infatti l'Udinese entra in campo con l'atteggiamento giusto e un'ideale occupazione del campo che mette in difficoltà il Milan. Più la sfida va avanti, però, più si fa prendere dalla partita e dalla tensione. È proprio il nervosismo che lo frega quando si fa espellere dopo la decisione di Doveri di far ripetere il calcio di rigore. Resta, tuttavia, la partita preparata perfettamente.LOVRIC 6 - Subentra con compiti prettamente difensivi. Non fa errori ed è pulito con la palla tra i piedi.THAUVIN 6 - Entra con il piglio giusto e lavora bene in fase difensiva. Tocca pochi palloni in attacco e non riesce a incidere.ARSLAN 6 - Ottimo lavoro in fase difensiva, a Bologna è pronto per fare il sostituto di Walace.ZEEGELAAR sv. - Fa troppo poco per prendere voto.FESTY sv. - Fa troppo poco per prendere voto.