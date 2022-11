Napoli-Udinese 3-2Udinese: l'unico a non scomporsi dopo i tre gol travolgenti del Napoli. Respinge una conclusione improvvisa, potente, al volo di Elmas.: stringe spesso per aiutare Bijol in marcatura su Osimhen o per provare a schermare gli inserimenti di Zielinski ma senza troppa efficacia. Si trova fuori posizione sul terzo gol avversario.: sempre in affanno contro Osimhen, non riesce mai ad avere la meglio. Sul primo gol il nigeriano stacca più in alto di lui, sul secondo invece non accorcia e gli lascia spazio per controllare e girarsi. Poi in occasione del 3-0 Elmas lo manda a vuoto.: la velocità di Lozano non gli fa vivere una buona giornata.: spinge bene su quella fascia e riesce ad andare nello spazio a più riprese. Lascia a desiderare, invece, in copertura.: interessanti i suoi inserimenti, va a dare fastidio al Napoli senza però concretizzare.: corre dietro ai centrocampisti del Napoli e si ritrova più volte a lasciare un po' di spazio davanti la difesa (26' s.t.: impreciso in alcune situazioni, non incide più di tanto).: prova ad affacciarsi in avanti ma quando lo fa si ritrova Anguissa che sfrutta lo spazio da lui lasciato per andare a fare male all'Udinese (11' s.t.: osservato speciale di giornata, mostra le sue qualità al Maradona soprattutto quando ruba palla su Kim e con un bel mancino infila all'angolino il gol che fa rinascere l'Udinese nei minuti finali).: si innervosisce contro Di Lorenzo e non riesce mai a sfondare contro il capitano del Napoli.: partenza sprint, svaria su tutto il fronte offensivo dando fastidio al Napoli. Crea anche un grosso pericolo con un bel tentativo di tacco ma Meret è bravissimo a dirgli di no. È costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio tra le lacrime tra gli applausi dei napoletani (26' p.t.: non molla fino all'ultimo ed è bravo a fare da sponda servendo l'assist a Nestorovski).: i primi squilli al Napoli sono i suoi, quando inizia a mettere Kim in difficoltà. Tanto lavoro fisico ma con il passare dei minuti si spegne (26' s.t.: il suo lampo a undici minuti dal novantesimo ridà vita all'Udinese. Bello il mancino di prima che batte Meret).: Udinese dal doppio volto. A differenza di gran parte delle avversarie del Napoli non arriva al Maradona per attendere gli azzurri ma cerca di aggredire e rendersi pericolosa. L'effetto è inizialmente negativo dato che la squadra di Spalletti chiude il primo tempo sul 3-0. Buona la reazione nel finale, ma non basta e arriva il ko al triplice fischio.