- Sulla splendida punizione di Barella non può fare nulla, salva tuffandosi in avanti sul tentativo di Lautaro. Presenza costante.- Il centrale brasiliano non fa passare nulla. Leader difensivo, praticamente insuperabile. Annullato Lautaro, anche Correa non vede palla.- In marcatura sbaglia pochissimo. Di testa le prende tutte lui. Il gol regala tre punti e la vetta momentanea all'Udinese. Domenica perfetta per lo sloveno.- Mezzo voto in meno per il fallo che porta al gol di Barella. Per il resto l'Udinese dietro non soffre mai.- Ormai abbiamo capito che anche da esterno fa la differenza. Il Tucu gioca sempre con qualità. Fa ammonire in serie prima Bastoni e poi Mkhitaryan, poi dai suoi piedi nasce l'autogol di Skriniar. Dal 69'- Entra con il piglio giusto, subito in ritmo.- Va un passo dal gol in apertura, la prima occasione del match porta la sua firma. Si inserisce sempre con puntualità. Pericolosissimo da fuori, solo uno miracoloso Handanovic gli nega il gol. Corre tanto ma senza mai perdere la lucidità. Dal 80'- Ha il compito di non far giocare Brozovic. Il brasiliano pressa altissimo, non lascia respiro al regista avversario. Lavoro preziosissimo in fase di interdizione.- Si vede un po' meno rispetto ai compagni. Di fronte ha Barella che è il migliore dell'Inter Dal 61'- Sottil lo inserisce per dare maggiore qualità alla manovra bianconera. Utile in ripartenza, sempre elegante nelle giocate.- Rispetto alle scorse partite spinge meno. Si prende un giallo ingenuo. Prestazione comunque sufficiente, non crea molto ma non si fa mai sorprendere. Dal 80'- Dieci minuti in campo gli bastano per trovare il gol che chiude definitivamente i giochi. Incornata che fa esplodere lo stadio.- Il leader tecnico della squadra, inventa calcio dalla metà campo in su. Due assist e sempre nel vivo dell'azione. Avrebbe meritato il gol ma è sfortunato quando il suo destro chirurgico sbatte sul palo.- Braccato dai centrali neroazzurri, quest'oggi non riesce a far valere la sua fisicità. Ha una buona occasione il suo pallone attraversa l'area senza trovare nessun compagno. Dal 69'- Cerca di difendere il pallone e far salire i compagni negli ultimi minuti.- Udinese bellissima. Tre punti che lanciano i bianconeri in vetta alla classifica. Questa squadra gioca bene. E' intensa, solida e letale quando riparte. Ora fa sognare, quanto può durare? Si spera il più a lungo possibile.