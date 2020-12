Udinese-Crotone 0-0



Musso 6,5: salva il risultato nel corso del primo tempo, sventando una punizione dai 30 metri di Messias. Nella ripresa non viene mai chiamato in causa.



Becao 6,5: annulla letteralmente Simy, tenendolo lontano dalla propria trequarti.



Bonifazi 6,5: sostituisce maestosamente l’infortunato Nuytinck, disputando una gara tatticamente perfetta.



Samir 6,5: soffre poco le avanzate ospiti, controllando bene Riviere e compagni.



Molina 5,5: troppo timido in fase di spinta. Ha l’occasione per sbloccare il match, ma si fa ipnotizzare da Cordaz.



(dal 34’ s.t. Stryger Larsen sv)



De Paul 6,5: è il faro del centrocampo bianconero. Pecca di eccessivo altruismo nell’azione cruciale della partita, servendo Pussetto al centro invece di scegliere la battuta verso la porta avversaria.



Arslan 6,5: davanti alla difesa tutti i palloni passano per i suoi piedi. Attento anche in fase di recupero.



Pereyra 6: attivo nella prima frazione di gara, ma si spegne un po’ nei secondi 45’, sbagliando qualche passaggio di troppo.



Zeegelaar 5,5: arriva poche volte sul fondo, non riuscendo a sfruttare la superiorità numerica creata dai compagni.



Pussetto 6,5: il migliore del reparto offensivo friulano. Corre, lotta e crea, ma è sfortunato al momento delle conclusioni.



Nestorovski 5,5: si limita a fare il lavoro sporco, giocando di sponda verso i compagni.



(dal 20’ s.t. Deulofeu 6: entra per portare qualità in attacco, ma ha pochi minuti a disposizione)





All. Gotti 6: continua la striscia positiva per il tecnico adriese. I cambi, tardivi, non riescono a regalare il vantaggio sperato.