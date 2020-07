Musso 6: praticamente inoperoso se non per alcune conclusioni da fuori e poco pericolose.Becao 6: meno impegnato nella sua zona rispetto ai suoi compagni, ma é attento e preciso, senza sbavature.De Maio 6,5: padrone assoluto dell'area di rigore. Testa alta, qualità nell'impostazione e chiusure efficaci. Ottima partita.Nuytinck 6: prende un colpo da Pisacane nei primissimi minuti di gara, rimane in campo stoicamente, facendo anche bene, prende anche un altro colpo e deve uscire zoppicando.(dal 16' p.t. Samir 6,5: non è in perfette condizioni fisiche, ma fa una partita impeccabile)Stryger Larsen 6,5: assist per il gol di Okaka, spinta sempre al top, buonissimo anche in fase difensiva, un terzino con i fiocchi.De Paul 7: strepitoso momento di forma per l'argentino che è praticamente imprendibile per il Cagliari, soprattutto nella prima ora di gioco. Sarà certamente un uomo mercato.Walace 6: regia ordinata, anche se non troppo dinamica. Però efficace, in entrambe le fasi.Sema 6,5: oggi mezz'ala, ma soprattutto nel primo tempo sfonda sempre dalla sua parte, sulla sinistra, creando diversi pericoli. Nella ripresa si mette a disposizione nel suo ruolo odierno e fa il suo.Zeggelaar 6: é lui l'esterno sinistro oggi, con Sema mezz'ala, ma spesso é il compagno a trovarsi nella sua posizione preferita. L'olandese copre bene la zona.(dal 36' s.t. Ter Avest s.v.)Lasagna 6,5: la sua proverbiale velocità tiene impegnata la difesa del Cagliari, cerca la rete in più occasioni ma non riesce. Delle volte anche un po' troppo egoista.Okaka 7: gol di potenza, forza, da grande attaccante. Poi una bella partita di sponde e buon feeling con Lasagna. Il suo lo fa alla grande.(dal 23' s.t. Nestorovski 6: quando entra lui l'Udinese gioca di contropiede, è bravo in quelle poche occasioni che ha per mettersi in mostra.All. Gotti 6,5: un finale di campionato strepitoso per la sua squadra, altra vittoria dopo il successo sulla Juventus. Bianconeri salvi dopo una stagione non facile.