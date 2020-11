Udinese-Genoa 1-0



Musso 6,5: praticamente mai chiamato in causa dalla squadra ospite, ma all’ultimo è miracoloso. Bravo a guidare i compagni da dietro.



Becao 6,5: nel primo tempo annulla letteralmente Scamacca, anticipandolo spesso senza commettere fallo.



Nuytinck 6,5: strepitoso nella ripresa ad intervenire su Pandev, impedendo all’attaccante macedone di calciare verso la porta bianconera.



Samir 6,5: mai fuori posizione. Attento anche in tutte le situazioni di palla inattiva.



Stryger Larsen 6: nel corso della prima frazione si alza spesso per combinare con De Paul. Nel secondo tempo si limita alla copertura.



De Paul 7,5: ancora una volta il migliore in campo. Dribbla, crea e decide il match con una perla dal limite. Superiore.



Arslan 6: bravo nella gestione del pallone davanti alla difesa. Si fa ammonire ingenuamente e, per questo motivo, Gotti decide di toglierlo.



(dal 22’ s.t. Mandragora 6: rientra dall’infortunio dopo mesi di assenza. Il suo recupero sarà fondamentale per la stagione friulana)



Pereyra 6,5: altra prestazione brillante per l’argentino. Suo l’assist al connazionale che sblocca la gara.



(dal 45+1’ s.t. Makengo sv)



Zeegelaar 6,5: una delle sorprese della partita. Convince sia in fase di spinta che in quella difensiva.



Pussetto 6: nei primi 45 minuti di gioco sbaglia tanto, perdendo spesso il contatto con la sfera. Cresce nella ripresa.



(dal 22’ s.t. Lasagna 5,5: entra per spaccare la partita, ma non riesce ad incidere particolarmente)



Okaka 6: si sacrifica per tutta la durata della gara, facendo salire la squadra con sponde e giocate.





All. Gotti 6,5: porta a casa una vittoria fondamentale – la seconda in campionato - per classifica e morale. Ora sarà importante dare continuità al risultato.