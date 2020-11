Udinese-Milan 1-2



Musso 5,5: poco può in occasione delle reti rossonere. Troppo impreciso con i piedi in fase di impostazione dal basso.



Stryger Larsen 6: più propositivo nel corso del primo tempo. Nella ripresa, invece, aiuta i compagni di reparto in copertura: il suo recupero sarà importante per il proseguo della stagione friulana.



(dal 37’ s.t. Bonifazi sv)



Becao 5,5: soffre la fisicità degli attaccanti ospiti. Non riesce ad evitare la sconfitta, facendosi anticipare da Ibrahimovic sul 2-1.



De Maio 5: è lui a perdersi Ibrahimovic nel finale, concedendo al Milan il gol del sorpasso decisivo. Sfortunato.



Samir 6,5: il migliore dell’intera retroguardia. Dalle sue parti Saelemaekers non riesce mai a sfondare.



De Paul 6,5: freddo nel realizzare dal dischetto il gol del pareggio bianconero. Lotta fino all’ultimo giro di lancette.



Arslan 5,5: bravo nella gestione del pallone, meno in fase di copertura. Altalenante.



(dal 18’ s.t. Makengo 5,5: entra nel momento più concitato del match, perdendosi tra le maglie ospiti)



Pereyra 6: bene nella prima frazione di gara, in cui aiuta i compagni a ripartire. Nella ripresa si spegne un po’.



(dal 37’ s.t. Forestieri sv)



Pussetto 6,5: la sua velocità impensierisce Hernandez e Romagnoli. È proprio il capitano rossonero a causare il rigore del momentaneo pareggio bianconero, atterrando l’argentino. Sorprendente.



Okaka 6: si sacrifica tanto per la squadra, cercando di far salire i compagni.



(dal 26’ s.t. Lasagna 6: perde il duello con Kjaer, che lo respinge in tutte le occasioni)



Deulofeu 5: non riesce mai a saltare l’uomo, facendosi sempre recuperare da Calabria. Inesistente.



(dal 26’ s.t. Ouwejan 6: ha pochi minuti a disposizione per proporsi in avanti)





All. Gotti 6: non riesce ad evitare la quinta sconfitta del campionato, nonostante una prestazione piuttosto convincente. Ora la classifica inizia a farsi delicata.