Fiorentina-Udinese 1-0



Musso 6.5: Tiene a galla i friulani con alcune parate decisive, come quella su Chiesa. Incolpevole sul gol



Opoku 6: Fa buona guardia, facendo valere la sua stazza imponente. Rendendo difficile la vita agli attaccanti viola



Ekong 6: Il reparto difensivo friulano funziona, anche se stava per combinare un pasticcio lanciando Chiesa in uno contro uno con Musso



Samir 5.5: Il meno brillante dei difensori, rimedia un cartellino giallo evitabile e stende Castrovilli lasciando ai viola una punizione pericolosa.



Sema 6: Sulla fascia corre tanto, sia in fase di copertura che di spinta, anche se potrebbe essere più lucido



De Paul 6 : Il giocatore di maggior talento dei suoi e si vede, prova a giostrare i palloni più importati dell’Udinese, senza riuscire ad incidere a dovere.



Jajalo 6 : Rende la vita difficile al centrocampo della Fiorentina con la sua fisicità, prestazione sufficiente.



Mandragora 5.5: Sgomita in mezzo al campo, ma non è lucido come ci si aspetterebbe da lui. Prestazione di quantità più che di qualità.



(32’ s.t. Barak 6: Guizzo finale nell’Udinese, prova a svegliare i suoi dopo lo svantaggio con alcune serpentine pericolose.)



Larsen 6: La spinta sulla fascia è costante, anche se non sempre è preciso. Utile anche in copertura.



( dal 40‘ s.t. Ter Avest: SV)



Okaka 5.5: Sgomita e lotta con la difesa della Fiorentina, ma senza riuscire a trovare il giusto guizzo per sfondare.



Nestorovski 6: Fa la guerra contro tutta la difesa viola, senza troppa fortuna. Si vede annullare un gol dopo un netto tocco di mano di un compagno, poi poco altro da registrare nella sua gara.



(dal 18’ s.t. Lasagna 5: Ha la palla del pareggio, ma la spreca malamente facendosi ipnotizzare da Dragowski.)



Tudor 5: Il castello dura solo 70 minuti, per poi crollare sotto il colpo di testa di Milenkovic. Si fa espellere per plateali proteste, evitabili.