: Mai seriamente impegnato, se non su un bel tiro di Bonaiuto su cui si fa trovare comunque pronto. Per il resto accademia.: Fa il suo, anche se onestamente ha poco da marcare, considerando l’evanescenza dell’attacco grigiorosso: Comanda la difesa con grande tranquillità, la Cremonese anche quando spinge, non trova mai spazi aperti di manovra: Sempre attento e preciso, anche se, come i compagni di reparto, mai seriamente impegnato da un reparto offensivo avversario poco concreto: Organizza il gioco a metà campo, rapido negli inserimenti, propone anche qualche filtrante interessante.(30’s.t: Tenta qualche inserimento a centrocampo, dinamico, anche se non trova mai la giocata veramente importante.( 7’s.t.Sostituisce Lovric e impegna Carnesecchi con un’ azione personale, ma per il resto tocca pochi palloni): Ordinato e preciso, a centrocampo riesce a far soffrire gli avversari, bloccano la manovra grigiorossa: Cervello della squadra, rapido ed efficace, peccato che però il suo fuoco si spenga in poco più di un tempo(20’s.t.Una prestazione abbastanza incolore. Non crea niente di straordinario, ma comunque non fa neppure danni): Un po’ in ombra rispetto al solito, riesce a fare meno incursioni rispetto al suo standard e si vede davvero poco.: Come i compagni di reparto gioca pulito, ma senza risultare mai davvero incisivo. Non è la migliore versione di se stesso.(30’ s.t.: È abbastanza brillante, ma getta al vento l’unica limpida occasione nel finale di partita. Un errore che gli costa la sufficienza.All.: La partita era abbastanza delicata perché serviva a cacciare gli spettri di una piccola crisi. La missione è compiuta perché centra il pareggio esterno contro una Cremonese che avrebbe dovuto dare tutto.