Udinese, le pagelle di CM: Lucca e Samardzic per tre punti pesanti nella lotta salvezza

- Risponde presente sul destro di Pierotti. Non corre particolari rischi durante il match.- Un ritorno importante in difesa. Sempre molto sicuro e difficile da saltare.- Partita impeccabile e senza errori, Krstovic tocca ben pochi palloni quando si aggira dalle sue parti.- Qualche leggerezza di troppo, ma sufficienza piena.- Spinge con personalità ma fortune alterne, piedi poco delicati ma non è una novità. Dal 74'- Entra bene in partita, intercettando il pallone dal quale parte l'azione che porta al raddoppio bianconero.

- Presenza fisica sempre importante in mezzo al campo. Ancora una volta tanti i palloni recuperati. Dal 92'- Dipinge sulla testa di Lucca il cross dal quale arriva il vantaggio dell'Udinese. Anche il suo è un ritorno importante.- Si limita al compitino, senza affondare. Fa comunque il suo.- Una partita non di certo indimenticabile, poi orchestra e conclude l'azione che porta al 2-0 dell'Udinese. Dal 92'- Proposto da titolare dopo il gol con il Napoli, il nigeriano risponde con una prova convincente. E' in fiducia. Dal 67'- Non tocca tanti palloni, ma ha il merito di mettere un cioccolatino sulla testa di Davis nell'azione del raddoppio dell'Udinese.

- Con un colpo di testa in buca d'angolo porta avanti l'Udinese. Un gol che può valere tanto sia per lui che per la stagione dei bianconeri. Dal 67'- Salta più in alto di Baschirotto costringendo Falcone alla gran parata. Sulla respinta, Samardzic segna il 2-0.- La squadra porta a casa tre punti fondamentali in ottica salvezza. Buon primo tempo, seconda frazione più sulla difensiva ma alla fine il gol di Samardzic suggella la vittoria dell'Udinese. Finalmente una prova senza alcuna sbavatura.