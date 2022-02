- Il portiere bianconero è assoluto protagonista. Salva il risultato con un intervento miracoloso su Singo. Sempre decisivo quando il Toro prova ad affacciarsi dalle sue parti.- Capitano e leader difensivo. Preciso e attento in chiusura, non lascia spazio agli attaccanti avversari. Lavoro prezioso anche in fase di impostazione.- Che debutto per il centrale spagnolo. Subito ben integrato nei meccanisimi difensivi, si prende subito in mano il reparto. Buona la prima, anzi buonissima.- Vojvoda prova a pungerlo ma lui non si fa mai saltare. Da difensore molto meglio che da esterno. Reinventato.- Cerca sempre lo spunto personale palla al piede, sfida gli avversari nell'uno contro uno. Quando accelera crea scompiglio Dall'81'- La sua punizione vale tre punti.- Tanta quantità a metà campo, cerca anche di mettere qualità nelle giocate. Esce quando non ha più. Dall'81'- Cioffi lo preferisce a Walace in cabina di regia. Detta i tempi, mettendo ordine alla manovra. Qualche passaggio all'indietro di troppo.- Solito lavoro di corsa e sacrificio. Recupera un bel numero di palloni e cerca anche lo strappo in avanti.- Spinta costante sulla corsia di destra. Infaticabile.- Con grinta lotta su tutti i palloni. Si prende un sacco di falli e consente ai bianconeri di conquistare metri. Partita sporca ma il suo apporto è stato prezioso. Dal 70'- Torna al gol dopo sei mesi realizzando con freddezza in pieno recupero il rigore del 2-0.- Tanti scatti ma manca ancora la brillantezza dei giorni migliori. Ha più volte sui piedi l'occasione del vantaggio ma non riesce a superare Milinkovic-Savic.- Tre punti importantissimi per i bianconeri. La sua Udinese non è ancora brillantissima ma questa sera non molla mai e alla fine trova tre punti meritati per quel che si è visto in campo.