Udinese-Genoa 2-0



Musso 6,5: sicuro nelle uscite, una certezza per la retroguardia bianconera, decisivo nel finale



Larsen 6: tanta corsa e sacrificio, lo limita l’ammonizione presa nel corso del primo tempo



De Maio 6,5: conosce gli ex compagni e si vede, non si fa mai saltare



Ekong 6,5: perfetto nel tempo di chiusura e negli interventi difensivi



Zeegelaar 5,5: il più spento e distratto dei suoi, rischia più volte di farsi cacciare



Fofana 6: non va oltre alla sufficienza, sbaglia parecchi palloni in uscita



(dal 40’ s.t. Badu sv)



Sandro 7: metronomo del gioco friulano, prezioso per la costruzione della manovra



(dal 18’ s.t. Behrami 6: entra per aiutare la difesa, si posizione davanti a Ekong



Mandragora 6,5: il gol può svoltargli la stagione, prestazione più che positiva



Pussetto 7: punge sempre, l’incubo della difesa rossoblù. Suo l’assist del raddoppio, da applausi



Okaka 7: il gol che apre il match è suo; difende palla, fa salire la squadra e aiuta anche in difesa



(dal 29’ s.t. Lasagna 5,5: si mangia il gol che poteva chiudere definitivamente il match



De Paul 6,5: cerca di accendere più volte la lampadina, ha i colpi per essere più decisivo





All. Tudor 6,5: ritorna sulla panchina bianconera e si vede. Vittoria importantissima