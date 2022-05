- Sul primo gol di Perisic non può molto, sfortunato sul rigore di Lautaro. Il pallone sbatte sul palo e gli carambola addosso consentendo all'argentino di ribattere in rete. Nella ripresa decisivo a chiudere su Correa.- L'Inter spinge molto dalla sua parte, Dzeko e Lautaro si muovono molto senza dare riferimenti. Sono sue alcune buone chiusure.- Un unico errore a macchiare una buona prestazione: è lui a causare il rigore del 2 a 0. Il tocco su Dzeko c'è.- In fase difensiva controlla senza troppi patemi le folate neroazzurre. Nell'uno contro uno tiene botta con Lautaro prima e Correa poi. Cerca anche di accompagnare l'azione offensiva.- Prestazione abbastanza insipida per l'argentino. Poco preciso quando anche ha spazio per la giocata. Nel duello con Perisic fatica. Dal 74’- Entra con coraggio, cercando sempre di puntare l'uomo. Nell'uno contro uno fa vedere qualcosa di interessante.- Il centrocampista è tra i responsabili sul gol del vantaggio neroazzurro, venendo scavalcando dal corner di Dimarco. Preso nel mezzo dai centrocampisti neroazzurri che sembrano avere un passo diverso. Dal 46’ Samardzic 6 - Il tedeschino mette in mostra le sue qualità in una ripresa arrembante. Dà maggiore qualità alla mediana.- Davanti alla difesa riesce a fare bene da schermo. Pulito nelle giocato, cerca anche la conclusione da fuori ma Handanovic ci mette i guantoni.- Il Tucu ci mette grinta e cuore. Rientro importante per l'Udinese, soprattutto nel primo tempo è uno dei trascinatori. Anche se non è al meglio fisicamente non molla un centimetro. Dall’81’- Duella sulla corsia di sinistra con Darmian. Quando accelera riesce spesso a conquistare il fondo. C'è il suo zampino sul gol bianconero che riapre la gara.- Gira spesso a vuoto. Skriniar e De Vrij non gli lasciano spazio per la giocata. Nella ripresa ci prova a testa bassa ma sbatte sul muro neroazzurro. Pregevole però il calcio di punizione parato poi da Handanovic che porta all’1-2 di Pussetto.- Nei primi minuti lavora di fisico per tenere su il pallone e far salire la squadra. I primi minuti sono buoni, poi un problema muscolare lo cancella dalla partita. Dal 27’- Entra a freddo, il primo tempo fatica. La ripresa va meglio, quando ci sono più spazi per le sue ripartenze. Sua la zampata che rimette in corsa l'Udinese.- Udinese sconfitta ma la sensazione è che i bianconeri avrebbero meritato di più. La squadra conferma il buon momento. Ottima reazione, gran finale contro una squadra che lotta per vincere lo scudetto.