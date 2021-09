- E' tra i meno colpevoli questa sera. Nel primo tempo è attento sul destro a giro di Insigne. Nella ripresa d'istinto salva sul colpo di testa a botta sicura di Anguissa. Sui gol non può fare nulla.- La difesa questa sera balla tremendamente. Insigne lo salta colpo per colpo con troppa facilità. Suo tra l'altro il fallo sul capitano azzurro da cui poi nasce il raddoppio.- Anche il capitano questa sera fatica. Vero che Osimhen non crea molto ma anche lui è in costante apnea.- Stesso discorso fatto per il centrale olandese. Rispetto a Becao un po' meglio, ma soffre tanto quando Politano accelera.- Serata no per l'esterno argentino. Errore che costa caro quando si perde Insigne in occasione del gol dell'1-0. Difensivamente tante lacune. Non si vede nemmeno in fase offensiva.('41' s.t.L'avvio è positivo, è infatti tra i più propositivi nei primi minuti di gioco. Poi il Napoli alza i giri del motore e anche lui finisce per capirci ben poco. In ritardo a chiudere su Politano nell'azione che porta poi al tris di Koulibaly.(30' s.t.- Lento e impacciato, i centrocampisti del Napoli hanno una marcia in più. Non riesce a fare filtro davanti alla difesa. Lascia spesso dei varchi centrali nei quali si infilano sistematicamente gli avversari.- Il Tucu si vede poco o nulla. Da mezz'ala fatica sia in fase di interdizione che di propensione.(19' s.t.- Gotti lo inserisce per dare maggiore densità alla mediana. Cambio che porta a ben poco.)- Il danese parte forte, in avvio duetta in un paio di occasioni con Deulofeu riuscendo ad arrivare anche sul fondo. Dopo il blackout anche lui sparisce. (30' s.t.- Fatica a tenere su il pallone e far salire la squadra. Questa sera all'Udinese manca un riferimento offensivo. Soffre la fisicità dei centrali partenopei. Qualche spunto in velocità ma troppo lontano dalla porta. L'unica occasione la crea a fine gara.- Nel primo tempo è lui che accende un po' l'Udinese con un paio di giocate palla al piede. I compagni però non lo seguono e così anche lui finisce poi per sparire dai radar. (dal 19' s.t.- Nessuna palla giocabile, mezz'ora senza riuscire a farsi mai vedere.)- La sua Udinese dura solo 20' minuti. Il Napoli è superiore, non riesce a correggerla in corsa.