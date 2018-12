Udinese-Cagliari 2-0



Musso 6: spettatore non pagante del match, non viene mai chiamato in causa



Opoku 6,5: il vantaggio bianconero nasce da un suo grande recupero, con i piedi può e deve migliorare



Troost-Ekong 6: controlla senza soffrire la difesa friulana



Nuytinck 6: partita molto tranquilla la sua, non sbaglia nulla



Larsen 7: primo tempo di grande spinta per l'esterno danese, suo l'assist per l'1-0 di Pussetto



(dal 45' s.t. Pezzella sv)



Fofana 6,5: finalmente in palla, si muove molto e mette in difficoltà la mediana avversaria



Behrami 7,5: il gol incorona la grande gara fatta. Recupera una quantità infinita di palloni, corre per tre



Mandragora 5: fino al momento dell'espulsione stava disputando una prova discreta, poi il fallo sanzionato dal VAR con il cartellino rosso



D'Alessandro 6,5: si conferma grande sorpresa sulla fascia sinistra, ha grande gamba e lo dimostra



Pussetto 7,5: una spanna sopra tutti, segna, fa segnare (suo il tocco anche sul gol del raddoppio), morde. Grandissima prestazione



(dal 34' s.t. Balic sv)



Lasagna 6: non ci sentiamo di bocciarlo, nonostante l'errore dagli 11 metri. Partita di grande sacrificio per lui



All. Nicola 6,5: ottiene i 3 punti dopo 5 partite di grande sofferenza, promosso