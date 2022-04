Lesione al flessore per Beto. L'attaccante dell'Udinese sarà out per almeno due settimane e dunque salterà quasi sicuramente le partite con Venezia ed Empoli, ma anche i recuperi con Salernitana e Fiorentina. Nel mirino c'è la possibilità concreta di recuperare per la partita con l'Inter del 1 maggio, anche se potrebbe strappare una convocazione per il 27 aprile, giorno del recupero con la Fiorentina.