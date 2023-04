Silvestri non ci sta. Il portiere dell'Udinese torna sui rigori di Pinamonti, Lukaku e Ibrahimovic, che i rispettivi arbitri hanno fatto ripetere dopo che il portiere gli aveva parati: "Sull'episodio di Lukaku ci stava ripetere il rigore perché Masina entra in area prima del tiro, ma quando lo paro a Ibrahimovic Beto prende il pallone che va in fallo laterale. Ero dell'idea che la regola andasse rivista, ma l'hanno fatto in peggio. Noi portieri non siamo tutelati, penso che chi ha fatto il regolamento non sia mai stato in porta".